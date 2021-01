Hochschulradio Aachen e.V.

Radiot, 19. Januar 2021 - 23:28

Mit “12th House Rock” liefern Narrow Head aus Houston ihr Debutalbum bei den berüchtigten Run For Cover Records ab. Die Platte bringt einen drückenden, düsteren Sound mit, der allzusehr an die Grunge Szene der 90er Jahre erinnert. Passend zum Label, welches bisher für zahlreiche Neuentdeckungen und etablierte Künstler*innen im Bereich Alternative Rock a là Citizen, Turnover und Title Fight bekannt ist.

“12th House Rock” macht genau da weiter, wo die zuvor selbst veröffentlichte LP “Satisfaction” aufhört: Verzerrter Gitarrensound, gepaart mit treibenden Rhythmen und einer Menge Lärm, ähnlich denen alter Shoegaze Größen wie My Bloody Valentine.

Frontmann Jacob Duarte selbst sagt dem “Dallas Observer”:

“I don’t even think I like Shoegaze. I like [..] all the main stuff — but when it gets too on-the-nose, [..] I need aggressiveness.”

Genau diese Aggressivität lässt sich durchweg auf der ganzen Platte spüren. Sei es in dem Opening Track “Yer Song” oder dem darauf folgenden “Ponderosa Sun Club”: Duartes nasaler Gesang mischt sich unter Drop D-Akkorde, die langgezogenen Vokale verlieren sich fast im Reverb, wäre da nicht der konsistente Drumbeat, der die Songs zusammenhält. “Crankcase“ hat nicht nur dröhnende Gitarren sondern auch Shouting im Gepäck und ”Night Tryst” öffnet mit einem tempovollen Bassriff und treibendem Schlagzeug.

Das Album behandelt dabei Themen von Trauer und Orientierungslosigkeit bis zur Fremdheit in der eigenen Wohnung. “It's like you’re already dead /You're a trainwreck to them / Looking desperate for friends” heißt es in “Emmadazey”. In “Evangeline Dream” erinnert sich Duarte an seine Schwester, die 2013 durch Drogen verstarb und erzählt vom Gefühl des Kontrollverlusts: “Evangeline, in my dreams you come to me/ And when you leave I never know/ Where you are or where to go”

Neben den lauten, emotionalen finden sich aber auch ruhige Momente, wie zum Beispiel in “Wastrel”, und dem längsten der 13 Tracks, “Delano Door”, dessen Disharmonien mit fast gesprochenem Gesang der Gastsängerin Erica Miller an die düsteren Smashing Pumpkins der 90er erinnern.

Alles in allem lassen Narrow Head mit ihrem zweiten Album nicht nur einen totgeglaubten Sound neu aufleben, sondern beweisen auch, dass der Kummer der 90er-Jahre erstaunlich gut in die 2020er passt.

