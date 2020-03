Hochschulradio Aachen e.V.

Radiot, 3. März 2020 - 19:09

Wer den Münsteraner kennt, weiß womit er es zutun hat: Feinster Hip-Hop auf Deutsch mit fetten Beats! Im Februar ist seine 6 Tracks starke EP „Schön & Gut“ frisch erschienen.

Spätestens seit dem Album Back To Drama, welches 2014 auf HHV erschienen ist, hat sich AzudemSK im Deutschrap Untergrund langsam einen Namen gemacht. Er ist also alles andere als ein Newcomer, da er vor allem seit 2007 kontinuierlich Musik herausbringt.

Bekannt ist er für einen angenehm-melancholischen Sound. Oldschool und BoomBap sind sehr treffende Attribute. Er hat den Hip-Hop, was bei diesen Attributen auch äußerst schwer sein sollte, sicherlich nicht neu erfunden, macht aber trotzdem Songs die es so kaum in Deutschland gibt und sich nicht nach der gleichen alten Leier anhören.

Gesellschaftskritik ist auf jeden Fall eins der größten Themen seiner Musik und zieht sich durch so gut wie alle Songs. Dabei verliert er jedoch nicht den Blick für das Wesentliche und die Realität, sondern wirkt eher wie „der von Nebenan“, wie er es selbst im Track Klebeband aus der neuen EP sagt.

Die neue EP schmiegt sich schön an den bisherigen Output an und erhält den frischen BoomBap Sound wo der Großteil der Beats aus heftigen Genickbrechern besteht. Diese sind unter anderem von Philantrope und Spaze Windu produziert.

Enjoy!

