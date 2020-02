Hochschulradio Aachen e.V.

Radiot, 27. Januar 2020 - 0:13

Das 30/70 Collective kommt aus Melbourne, Australien, klingt jedoch beim ersten Hören wie eine Jazz-Gruppe aus London. Dieses Album überwindet aber nicht nur Orte, sondern auch Genregrenzen. Auf diesem Album verschmelzen funkige Basslines mit Rhythmik aus Breakbeat und House. Gekrönt wird das ganze mit Sexappeal und Soul von der Sängerin Allysha Joy. So entsteht ein einzigartiger Sound der zum swingen und tanzen einlädt.

Der Titel-Track „Fluid Motion“ baut sich zunächst wie sich ein klassischer House-Track auf und wird dann von dem sanften Sprechgesang der Sängerin Allysha Joy getragen. Mit den spontanen Einwürfen des Saxophonoisten wirkt das Ganze schon wie ein Dialog. Die psychedelische Lyrik, die repititve Kick und polyrhithmische Akkzente versetzen mich schnell in andere Sphären.

„Backfoot“ stolpert mit einer satten, energetischen Basslinie daher. Die synkopischen Drums und die etwas abgehakten Strophen erzeugen ständigen Wechsel aus „Stop and Go“. Und gerade das macht die Enrergie dieses Songs aus. Genial, wie alle Musiker mit einfachsten Mitteln ein aufgeladenes, funkiges Interlude spielen.

„Push and Pull“ ist ein Liebeslied der besonderen Art. Mit einem sanften Riff beginnen die Gitarren, dicht gefolgt von einem coolen leichten Beat. Selten wirkt Jazz so leicht und eingängig.

Liebe liegt in der Luft!

Fluid Motion ist abwechselungsreich und doch eingängig. Das 30/70 Collective schafft einen Sound, der sich nicht eingrenzen lässt, im Gegenteil Grenzen überwindet. Auf dieses Art wird vielleicht dem ein oder anderen Hörer, der bisher mit Jazz nicht viel am Hut hatte, eine neue jazzige Welt eröffnet.

