Hochschulradio Aachen e.V.

tobias.leder, 8. November 2019 - 12:14

#whitewednesdays.

Ja richtig, die Proteste gegen den Kopftuchzwang im Iran.

Die Frauen, die Mal einen Moment ohne Kopftuch zu sehen sind und diesen raren Moment auf Selfies festhalten.

Und dafür zum Teil über 20 Jahre Freiheitsstrafe einbüßen müssen.

Was unsere Hochschulradio Aachen Kollegin Johanna Demory darüber denkt, habt ihr heute in unserer Politik-Sendung gehört.

Was? Verpasst?

Macht nicht! Wir haben's hier nochmal für euch.

Einfach Mal reinhören!