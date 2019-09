Hochschulradio Aachen e.V.

justus.stein, 6. September 2019 - 21:03

Der musikalische Lebenslauf des Sängers Jake Ewald ist so durchwachsen, dass er sich vermutlich nicht in einem Satz zusammenfassen lässt:

Zu College-Zeiten spielte er in einer Punk-Rock Band namens "Modern Baseball". Sehr zu empfehlen ist ein Anti-Donald-Trump-Song, der nicht nur musikalische sondern auch politische Aussagekraft aufweist. 2017 allerdings befand sich die Band in schlechter Verfassung. Zitat Ewald: "Die Band wurde zu einer enormen Quelle der Angst und Verunsicherung." Die anderen Bandmitglieder haben anscheinend genauso gefühlt und so löste sich die Punk-Band einvernehmlich auf.

Ewald machte allein weiter und begab sich an einen fiktiven Ort, den er Slaughter Beach nennt. Dort ließ er seiner Songwriting-Kreativität freien Lauf und veröffentlichte als "Slaughter Beach, Dog" zwei Alben. Stiltechnisch ruhiger und melancholischer, auch bedingt durch einen Trauerfall in der Familie.

Allerdings stieg ihm die Einsamkeit dann offensichtlich doch zu Kopf, denn für sein aktuelles Album, hat er sich wieder eine Band zusammengestellt, zu der auch ein altes "Modern Baseball"-Bandmitglied, nämlich der Bassist Ian Farmer gehört.

Der Sound des Albums lässt vermuten, dass seine musikalische Schöpfungskraft neuen Schwung erhalten hat. Auch der Name "Safe and Also No Fear" klingt fast wie ein Statement.

Monat: August

Label: Big Scary Monsters Recording Company

Artist: Slaughter Beach, Dog