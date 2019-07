Hochschulradio Aachen e.V.

justus.stein, 20. June 2019 - 23:46

Stelle dir folgendes Szenario vor: Du bist im Jahr 1955, du sitzt in einer alten dunklen, schmutzigen Bar, trinkst Whiskey und hörst die gute alte Bluesmusik. Das fasst die Band zusammen, die ich dir vorstellen werde. Daddy Long Legs ist eine junge Band aus Brooklyn. Das Trio bestehend aus Brian Hurd (Gesang, Harmonika, Gitarre), Murat Akturk (slide Gitarre) and Josh Styles (Drums, Maracas) hat am 10 Mai 2019 ihr drittes Album „Lowdown Ways“ veröffentlicht.

Durch den Song „Pink Lemonade“ bin ich auf Daddy Long Legs aufmerksam geworden. Mit seinen eingängigen Riffs wirst du direkt begeistert sein. Songs wie "Mornin' Noon & Nite", "Glad Rag Ball" und "Bad Neighbourhood" werden dich die ganze Nacht zum Klatschen, Stampfen und Tanzen bringen. Ihr schmutziger bluesiger Ton, Hurd´s raue Stimme und sein Mundharmonikaspiel werden dich in dieses musikalische Zeitalter zurückversetzen.

Lowdown Ways ist nicht allzu schmutzig, da die Band in der zweiten Hälfte des Albums auch sauberen, schönen Blues und Country-Musik in Songs wie "Winners Circle", "Back Door Fool" spielt.

Bei den Songs "Be Gone" und "Wrong Side of the River", nimmt dich Daddy Long Legs zum letzten Tanz des Abends mit und bringt dich langsam zurück in die Gegenwart, hinterlässt ein Lächeln auf deinem Gesicht und du freust dich auf ein weiteres Hören dieser drei verrückten, altmodischen Kerle.

Fazit: Lowdown Ways ist eine 37-minütige Zeitreise zum alten guten Blues und Roots Rock mit ein wenig modernem Twist. Also hör dir das an!

Monat: 2019/05

Label: Yep Roc Records

Artist: Daddy Long Legs