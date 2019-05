Hochschulradio Aachen e.V.

Anonymous, 22. May 2019 - 17:22

April: Monat des Regens, der die trockenen Pollen wegwäscht. Wie ein Sturm der Läuterung fegt auch slowthais Debutalbum über die britische Rap-Szene und schafft neuen unbefleckten Boden für das Wachsen eines neuen Sounds.

Zwei Jahre ist es her, dass ich in Spanien in Barcelona auf dem Weg zur Arbeit wieder meine Kopfhörer in mein Handy einsteckte und mich durch die zufällige sich an meinen ursprünglich ausgewählten Track anschließende Wiedergabe von Songs einen weirden klingenden Sound zu der frühmorgendlichen feuchten Kühle auf dem Berg wahrnahm: Britischer Akzent, klare Perkussion auf einem wabernden Beat im Hintergrund. Ich greif zum Handy und seh: Jiggle von slowthai.

Bereits in dem Moment dachte ich mir "wie fresh" (erfrischend und pushend erg. vom Verfasser) und war da bereits an mehr Material interessiert und sollte nicht enttäuscht werden. Es kam danach erst "T n Biscuits" und dann "Ladies" raus, die mich beide nacheinander umgehauen haben - insbesondere Ladies. Eine brachiale an Weltschmerz triefende und nicht pathetische sondern durch und durch ehrliche Liebeserklärung an die Frauen dieser Welt. In einer Zeit, in der HipHop (sowohl die Produzenten als auch die Konsumenten) häufig mit der Grobschlächtigkeit eines Henkers Perspektiven auf Sachverhalte kund tun, die sich in der Betonung von Stereotypen, die es schon Jahrzente gibt, überschlagen, malt slowthai ein Bild reich an Harmonien und Dissonanzen, ein Bild, das die Realtiät in ihrer Ambigiuität darstellt; ein ehrliches Bild. Die liebevolle Widmung schwingt als Hook und Fundament um die Strophen mit:

"This one's for the ladies

'Cus they have our babies

And they drive us crazy

But they made us men..."

Auch dieser Track findet sich nun auf dem Release "Nothing Great About Britain" und slowthai versagt nicht seinen Vorschusslorbeeren genüge zu leisten. Es ist ein kritisches Album über die gesellschaftliche Lage im United Kingdom und schafft es, nicht in der Verkopfheit von Conscious Rap (gesellschaftskritischem Rap) hängen zu bleiben. Jeder Track wird durch eine berauschende Komposition aus erfrischendem Beat, Rap-Flow und Stimmführung begleitet. Erfährt man von seiner Liebe zu Eminem, Skepta und Punkmusik, so erkennt man dies auch ganz klar bei seinem Schaffen. Nichtsdestotrotz klingt es ganz neu. Mit diesem Bedienen des Schmerzes der Briten und des neuen Klangs mit dem er gerade in die Musikszene einschlägt - was man bei seinen plötzlichen internationalen Features auf anderen Platten wie Tyler, the Creators "Igor" (welches auch am 17.5.2019 erschienen ist) und FLUMEs "Hi This Is Flume (Mixtape)", welche beide große internationale Relevanz haben, erkennt - liegt die Vermutung nahe, dass die Platte Boden für die Schaffung von Neuem schaffen wird.

Monat: 2019/04 2019/04

Label: Method Records Method Records

Artist: slowthai slowthai