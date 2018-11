Hochschulradio Aachen e.V.

david.hall, 5. November 2018 - 16:58

Am 04.11.2018 wurde gewählt. Weil jedoch keiner der 6 Kandidaten im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit hinter sich vereinen konnte, geht der Wahlkampf weiter. In der Stichwahl am 18.11.2018 treten Dr. Tim Grüttemeier von der CDU und Daniela Jansen von der SPD gegeneinander an.

Was den beiden wichtig ist und was sie als Städteregionsrat/-rätin verändern wollen, erfahrt ihr im exklusiven Hochschulradio Aachen-Podcast.