Hochschulradio Aachen e.V.

Holger Weist, 30. Oktober 2018 - 18:50

Musik

Gang Of Four waren Ende der 70er eine der ersten Bands, die die Einstellungen des Punk teilten aber erkannten, dass man ihn musikalisch weiterführen muss, da er sonst keine große Zukunft hat. So verbanden sie Punk mit ihren Einflüssen aus Dub, Funk und sogar Disco.

Post-Punk war geboren und kurz darauf erschien ein Meilenstein, der die Musikwelt verändern sollte. „Entertainment“, welches auch ihren größten Hit „Damaged Goods“ enthält wird heute als eines der wichtigsten und besten Alben des Punk/Post-Punk betitelt und ist in allen Bestenlisten der Welt zu finden.

Der Sound von Gang Of Four hat viele andere Künstler und Bands beeinflusst, von den Red Hot Chili Peppers über Nirvana bis zu Franz Ferdinand.

Als Band der Arbeiterklasse und zu Zeiten Margaret Thatchers war und ist die Band auch nach wie vor noch sehr politisch engagiert. David Fricke vom Rolling Stone benannte sie einst als:“probably the best politically motivated band in rock & roll.“

Heute Abend (30.10.) spielen sie im Gebäude 9 in Köln.