Hochschulradio Aachen e.V.

S.Kuester, 3. September 2018 - 14:12

Ihr fangt bald an in Aachen zu studieren und wollt wissen wo ihr euch auch gesellschaftlich und politisch engagieren könnt ? Oder ihr studiert schon längst in Aachen und habt aber noch nicht das richtige gefunden wo ihr euch einbringen könnt? Dann ist die kritische Einführungswoche ein Termin, den ihr euch auf jeden Fall rot im Kalender anstreichen solltet. Mehr Infos dazu gibts in unserem Podcast.