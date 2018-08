Hochschulradio Aachen e.V.

S.Kuester, 8. August 2018 - 12:50

Ein Afroamerikaner der den Ku-Klux-Klan infiltriert? Ihr könnt euch nicht vorstellen wie das gehen soll? In dem neuen Film BLACKkKLANSMAN der am 23. August in die Kinos kommt erfahrt ihr es. Und auch welche Parallelen es leider noch zur heutigen Zeit gibt. Natascha aus der Kino- Clash Redaktion hat sich den Film für euch schonmal angeschaut. Im Podcast könnt ihr schonmal nachhören, was euch erwarten wird.