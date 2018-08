Hochschulradio Aachen e.V.

S.Kuester, 8. August 2018 - 12:39

Gleich in zwei Filmen könnt ihr sie aktuell im Kino sehen. Und auch sonst wird es wahrschenlich schwer in Zukunft an ihr vorbei zu kommen, denn sie wird schon als die Durchstaterin des Jahres gehandelt. Die Rede ist von Schauspielerin Lilly James! Alle Infos zu ihr hat Katrin aus der Kino Clash Redaktion in unserem Podcast.