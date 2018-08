Hochschulradio Aachen e.V.

S.Kuester, 8. August 2018 - 11:12

Was passiert mit unseren alten Smartphones, Computern und Fernsehern? Wo kommen sie hin und wer verarbeitet sie weiter? Diese Fragen beantworten die Regisseure Florian Weigensamer und Christian Krönes in der Dokumentation „ Welcome to Sodom - Dein Smartphone ist schon hier“. Kathi aus der Kino Clash Redaktion hat sich den Film schonmal für euch angeschaut, was sie davon hält erfahrt ihr im Podcast. Ihr wollt den Film im Kino sehen? Schreibt uns an, wir haben 2x2 Karten zu verschenken!