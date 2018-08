Hochschulradio Aachen e.V.

Radiot, 27. Juli 2018 - 1:49

Der Produzent Chancha via Circuito verbindet perfekt die traditionelle Musik Argentiniens und Kolumbiens mit modernen elektronischen Rhythmen. In meinen Augen findet er zudem die perfekte Mitte zwischen plumpen Pop und kühlem Minimalismus und schafft somit sein eigenes Genre.

Besonders stechen in allen Liedern die exotischen Instrumente und die Gesänge heraus, welche in Kooperation mit vielen anderen Künstlern aus Südamerika entstanden sind.

In „Ilaló“ singt Mateo Kingman aus Ecuador eine sehr eingängige Melodie. Der Chorus ist besonders interessant, da er eine nasale Gesangtechnik verwendet. Untermalt wird das ganze von einem gebrochenen Latein-Rhythmus, der jede Hüfte mitschwingen lässt. Den Tanz verfeinern Gitarre, Synthesizer- Flächen und ein sehr melodischer Bass, der wie von einer riesigen Trommel wirkt.

„Barú“ beginnt zunächst mit einer lieblichen Flötenmelodie, entpuppt sich jedoch bald als tiefer Elektro-Breakbeat. Mit den Soundschnipseln, die hier und da eingestreut sind, fühle ich mich sofort wie auf einer Stammes-Party tief im Urwald. Besonders die Flötenklänge erinnern stark an exotische Vogelstimmen. Dieser Song vereint gewissermaßen alle Bewohner des Waldes miteinander, sowohl Menschen als auch Tiere und lässt alle im Takt der Trommel tanzen.

Etwas langsamer wird es bei „Nadie lo Riega“ mit Miriam Garcia, aber dennoch nicht weniger spannend. Es beginnt mit düsteren Trommeln, die den Takt vorgeben, gefolgt von einem noch dunklerem Bass. Die große Überraschung kommt aber durch die Stimme von Miriam Garcia, der das zuvor Elektronische mit dem traditionellen Gesang vereint. Mit Glockenklängen im Hintergrund kommen bei mir Assoziationen an hohe Gebirge auf. Der eingägige Rhythmus in Kombination mit dem Gesang hat fast schon psychedelische Wirkung. Und obwohl das Tempo etwas langsamer ist, wirkt das Stück nicht träge, weil ständig etwas Neues zu hören ist.

Für mich eröffnet dieses Album völlig neue Klangwelten, die einen ganz neuen Zugang zu Südamerika geben. Ich habe auf jeden Fall jetzt noch mehr Lust bekommen, diese fernen Länder zu entdecken. Diese Platte des Monats ist gewissermaßen der Botschafter von der anderen Seite der Erde.

Text von Kalman Trautz.

