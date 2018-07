Hochschulradio Aachen e.V.

robert.beseler, 18. Juli 2018 - 19:25

... und damit ist nicht der Hit von Crystal-Ice gemeint, nein, sondern was man kulturelles in Aachen diesen Sommer alles erleben kann. Insbesondere geht es in diesem Podcast um Kunst. Natascha hat sich über ein paar aktuelle Ausstellung schlau gemacht und die wichtigsten Infos für Euch zusammengefasst. Ob Ludwig Forum, Centre Charlemagne oder das KuK in Monschau, gibt es für jeden was!