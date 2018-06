Hochschulradio Aachen e.V.

robert.beseler, 6. June 2018 - 12:37

Am Samstag den 9.06 eröffnet im Centre Charlemagne die Ausstellung "Uns gehört die Stadt! Kids, Kunst und Krawall in Aachen". Diese handelt über die Geschichte aller Arten von Subkultur in Aachen, egal ob Punk, HipHop oder Hippie Kultur. Nora aus der Wortredaktion hat weitere Details zur Ausstellung und ein paar Infos zum Rahmenprogramm im Podcast zusammengefasst!