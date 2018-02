Hochschulradio Aachen e.V.

S.Kuester, 22. Februar 2018 - 10:38

Pärchenspieleabende haben ein sehr eingestaubtes, langweiliges Image. Zu unrecht - das zeigt der Film "Game Night" der am 1. März in die Kinos kommt. Sarah aus der Kino Clash Redaktion hat sich den Film für euch schonmal angeschaut, was sie davon hält, das könnt ihr hier nachhören.