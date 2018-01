Hochschulradio Aachen e.V.

Radiot, 22. Januar 2018 - 21:33

Am 25.05.2018 erscheint der erste Teil der Souls-Reihe, Dark Souls 1 in einem neuen Gewand:

Dark Souls Remastered heißt der Titel und er wird neben dem Originalspiel auch den DLC "Artorias of the Abyss" beinhalten. Das Spiel kommt in einer überarbeiteten 4k Auflösung mit 60 Frames daher - allerdings nur für PC, Xbox One und Playstation 4. Auf der Nintendo Switch sind es leider nur 1080p und 30 Frames.

Der Offiziellen Bandai Namco-Ankündigung zufolge wird es keinen neuen Content geben, sondern das alte Hauptspiel mit DLC, aber besonders die Fans aus der Mod-Community hoffen, dass zumindest in dem Zusammenhang einiges verbessert und erweitert wird. Beispielweise so wie bei der neuaufgelegten Version von Skyrim im vergangenen Jahr.

Falls ihr den Trailer noch nicht gesehen habt, dann findet ihr den hier:

https://www.youtube.com/watch?v=1yVOMHz9luo

