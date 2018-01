Hochschulradio Aachen e.V.

Radiot, 3. Januar 2018 - 20:17

Als Letzte Platte des Monats des Jahres 2017 steht hier eine Platte des Kölner MCs Lord Folter. Rouge der name. Zwei Jahre vor diesem Release, machten sich Lord Folter zusammen mit Nick Mitdemkopf und Tusken, dem Beat Bastler des Ganzen, einer breiteren Öffentlichkeit bekannt. Treibstoff für den Durchschlag auf dem Äther und bei den Kopfnicker waren neben der so derben rohen trockenen snare, die Hörer direkt zum Husten brachte, die unglaublichen Performances der beiden Künstler. Dabei fiel Lord Folter durch seine das Mark erschütternde tiefe Stimme und lyrische Virtuosität auf.

Keinen Deut abgetan bringt er wieder eine Platte raus, die durch melancholische Lyrik besticht und den Hörer durch Sphären gesponnener Welten aus Selbstzweifel, Existenzialismus und blanker Ernüchterung am Katermorgen leitet. Eine fesselnde tiefe Stimme, die virtuos die Saite der Melancholie schlägt und uns durch ihre Reimschemata, Flow und Sprachbilder in ihr versenkt. Ein weitere Evidenz, dass Literaturkritiker für Lyrik in der Musik suchen müssen. Wir wissen Ranicki hörte Rap.

Monat: 2017/12 2017/12

Label: Nyati Nyati

Artist: Lord Folter Lord Folter