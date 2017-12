Hochschulradio Aachen e.V.

p.ackermann, 10. Dezember 2017 - 20:16

Als ich das erste Mal ein Lied von dem neuen Mixtape von Sampa The Great gehört habe, war ich sofort begeistert. „I Am Me“ war genau dieser Song, welcher den afrikanische Klang verbunden mit dem modernen Sound der westlichen Kultur perfekt zusammen fügt. Auf dem Mixtape „Birds and the BEE9“ gibt es 13 Anspielstationen, in der man die tief verbundenen Wurzeln, der in Botswana aufgewachsenen Künstlerin, heraushören kann.

Das Intro „Healing“ ist ein tolles Beispiel für den Sound, durch die Rasseln und die Claps wirkt es als würde man in einem Kreis stehen und in Trance fallen können, dann kommen die leisen mystischen Vocals von Sampa und man sinkt tiefer.

Durch die Verwendung der Muttersprache Bemba, welche in Sambia gesprochen wird, verstärkt sich der Eindruck des spituellen afrikanischen Sounds und man merkt, was für eine Bedeutung die Heimat für Sampa hat.

Das erste Feature von 5 auf dem Album kommt von REMI, beide lernten sich in Australien kennen, wo Sampa seit 4 Jahren in Sydney wohnt. Durch die regelmäßige Teilnahme an Jazz HipHop Freestyle Sessions kam der westliche Style auf dem Mixtape zustande. Sampa singt nämlich nicht nur sondern rappt hervorragend ihre Parts ein.

Der Einfluss von HipHop kommt von ihrem Bruder, denn im Alter von neun Jahren hörte sie in seinem Zimmer zum ersten mal 2Pac. Sie selbst sagt, dieses Alter war für sie sehr prägend, deshalb kam auch der Titel zustande. Birds and the Bee9 ist eine Anspielung an ein englisches Aufklärungslied aus dem Jahr 1965 „the birds and the bees“ ähnlich wie im deutschen die Blümchen und die Bienchen. Seither war sie Eins mit der Musik und entwickelte sich immer weiter.

Generell ist das gesamte Mixtape eine Selbstreflexion. Im Lied „Can I Get a Key“ kritisiert sie sich selbst, voller Ängste und Unsicherheit. Jedoch lernte Sie aus ihren Fehlern und schließt mit sich selbst im vorletzten Lied „I Am Me“ ab. In diesem ist Sie mit ihrer eigenen Person und mit ihrer jetzigen Lebenssituation vollkommen zufrieden : “From the day I started / to the day I depart its all that I want to be” (Von dem Tag als Ich begann, bis zu dem Tag wenn es endet, dass ist alles was ich sein will). Sie meint damit die Musik und ihr jetziges Leben in Sydney.

