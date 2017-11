Hochschulradio Aachen e.V.

p.ackermann, 6. November 2017 - 21:40

Meine größte Kritik an "Hay Luv" ist, dass es leider nicht für eine Doppel-LP gereicht hat, sondern ich mich mit 15 Tracks bei einer Laufzeit von knapp 32 Minuten begnügen muss.

Aber davon ist keine Minute verschwendet!

Twit One ist übrigens auch Mitbetreiber des Kölner Plattenladens Groove Attack und natürlich selbst ein großer Digger und Sammler von Vinyl in allen Formaten. Vielleicht ist das auch eine der Gründe, warum "Hay Luv" wie auch jedes andere Album und EP von Twit One eine unglaubliche "Durchhörbarkeit" aufweißt. Denn nichts ist nerviger als eine LP bei der man jeden zweiten Track überspringen will. Nein, in diesem bei Melting Pot Music erschienen Alum fließen die Tracks fast ineinander über und transportieren alle einen ähnlichen Vibe: sehr laid back, jazzy und trocken. Twit bezeichnet die Musik darauf als "cool bap" - angelehnt an den "boom bap", der meist sample-basierte und simple HipHop-Beats bezeichnet.

Persönlich finde ich die Samples in "Hay Luv" noch etwas ungewöhnlicher und schöner als im Vorgänger "The Sit-In" von 2015. Dabei sticht "Chayn Gang" heraus - dieser hat als zentrales Element einen geloopten Ausschnitt eines klageähnlichen Liedes einer Chain Gang, also aneinandergeketteten Gefangenen, die, wie mit Äxten etwas kleinhacken müssen. "Early In The Mornin'" heißt das Original dahinter und ist schon als vocal-only field recording überraschend mitreißend. Twit baut darum eine wunderschöne Bassline, ein bisschen Gerassel, eine Hi-Hat und eine Kick. Viel mehr ist es nicht, was "Chayn Gang" ausmacht. Und das ist auch gut so: Twit One hat immer schon mit Understatement überzeugt. Eine hochwertige Produktion und Mastering erlaubt damit die Tracks auf enormer Lautstärke zu hören.

Neben gesamplten Stimmen finden sich aber auch echte Features auf der Scheibe: Charlie Tappin singt über eine Menge Klaviergeklimmper in "Fliegende L's". Der Rapper Turt aus Bristol rappt locker lässig über den Beat in "Giving It Back Pt. 2" und PB Louison steuert ein Gedicht für den mit Beats unterlegten Spoken Word Track "Pawboy//Innocent" bei. Mit letzterem hat Twit übrigens letztes Jahr schon ein ganzes Spoken Word Album namens "Leatherback" aufgenommen. Schön einen kleinen Throwback dazu durch dieses Lied zu bekommen!

Unter'm Strich ist "Hay Luv" keine überraschende Entwicklung von Twit's vorherigen Werken. Mir passt das so ganz gut so. Dass Twit One trotzdem ein abwechslungsreicher Künstler ist, beweist er bereits unter anderen Namen wie zum Beispiel "Tito Wun", unter dem er House Tracks produziert.

