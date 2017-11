Hochschulradio Aachen e.V.

Holger Weist, 30. Oktober 2017 - 14:58

The Selecter gehörten 1979 als sie gegründet wurden zur "Second Wave" von Ska-Bands in Großbritannien und zur Two Tone Bewegung. Am Montag den 30.10. spielen sie im Musikbunker Aachen. Vorher haben wir mit Sängerin Pauline Black telefoniert und mit ihr über das neue Album , das Besondere an der Ska- und Punkbewegung und die Parallelen zwischen den späten 70ern und heute geredet.