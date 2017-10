Hochschulradio Aachen e.V.

S.Kuester, 17. Oktober 2017 - 21:33

Nach einer ziemlich langen Sommerpause meldet sich der Kino Clash wieder zurück in unser Programm. Drei Ausschnitte aus unserer Rückkehrssendung findet ihr hier im Podcast.

Erste Liebe, Drogen und ein…..Indianer?

Die Romanverfilmung „Es war einmal Indianerland“ erzählt die Coming-of-Age-Geschichte des 17-jährigen Mauser, der auf der Suche nach seinem vor der Polizei geflohenen Vater all den Erfahrungen begegnet, die zum Erwachsenwerden dazu gehören. Wie daraus allerdings ein großes Abenteuer wird und was Zeitsprünge und ein amerikanischer Ureinwohner mit dem Reifen zum Mann zu tun haben, haben wir im Kinoclash rechtzeitig zum Kinostart am 19.10.17 besprochen.

MIPCOM Messe

Auf der größten TV-Messe der Welt MIPCOM in Cannes werden Rechte für Serien an Video on Demand-Plattformen verkauft. Dabei sind auch große deutsche Produktionen wie "Babylon Berlin" und "Deutschland 83".

Spoiler Gefahr Trailer

Blade Runner 2049 läuft nicht so gut wie erhofft – Schuld wird auch der Werbekampagne gegeben, die falsche Erwartungen geweckt hat und sogar gespoilert hat. Dazu gehören auch die Trailer, die gleichzeitig zu viel und zu wenig vermittelt haben. Was wir damit meinen und wie Trailer unserer Meinung nach sein sollten, erfahrt ihr im Podcast.