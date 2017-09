Hochschulradio Aachen e.V.

robert.beseler, 4. September 2017 - 17:57

Wenn eine Band zu Beginn des Jahres ankündigt, sie werde insgesamt fünf Alben in einem Jahr veröffentlichen, dann reagiert der durchschnittliche Musikbegeisterte skeptisch, denn jeder weiß, was bei großer Quantität passieren kann: das Fehlen von Qualität.

So ergeht es King Gizzard and the Lizzard Wizzard, die mit „Sketches of Brunswick East“ ihr insgesamt elftes Studioalbum und drittes von 2017 veröffentlichen. Die siebenköpfige Band aus Melbourne hat dieses Mal mit Alexander Brettin (Mild High Club) das Album produziert, was man direkt raushört. Brettin verleiht dem Album eine Prise in Indie-Pop eingetauchten Jazz.

Die ineinander verschmelzenden Lieder, die Art des geschichtenerzählenden Albums und das häufige Nutzen von Interludes, das wir bei der Band gewohnt sind, sind auf diesem Album auch präsent. Doch auf rein musikalischer Ebene hat sich im Gegensatz zu den letzten Alben viel getan, was auch an der Kooperation mit Mild High Club liegt. Schon der Name des Albums weist darauf hin, in welche Richtung es gehen soll, denn er ist eine Anspielung auf Miles Davis‘ „Sketches of Spain“, nur, dass jetzt Skizzen von dem Melbourner Viertel Brunswick East gezeichnet werden. Was vorher wilde und psychedelische Gitarrenklänge waren, sind jetzt improvisierte, groovige Jazz Passagen. Auch die Percussions sind jazziger geworden und insgesamt ist die Stimmung ruhiger. Das Verwenden von sanften Instrumenten wie der Flöte und Vibraphon in dem Lied „Tezeta“ untermauert die zurückhaltende Stimmung. Experimentelle Elemente wie das Benutzen von Straßenaufnahmen, in denen man Autos, Vögel, Kirchenglocken oder bellende Hunde hört, machen das Album aufregender und lassen es aus dem Gewöhnlichen herausstechen. „The Book“ ist das einzige Lied, das von der Norm abweicht, indem es wilder anmutet und perfekt aus dem Album „Flying Microtonal Banana“ stammen könnte, da auch hier mikrotonal gestimmte Instrumente benutzt werden: womit wir beim musikalischen Thema des ersten Albums von 2017 wären. Doch insgesamt ist das Album sehr konsistent, meistens auch wegen der gezielten Verwendung von Interludes, die die längeren Lieder stimmig zusammenfügen.

Die australische Band hat ihre Hörer mit einem neuen Sound überraschen können und die Vielzahl an produzierten Alben in 2017 mit musikalischer Kreativität belegen können. Wenn die Musiker dieser Band in einem Jahr künstlerisch und musisch so viel zu bieten haben, so ist der Bedarf an mehreren Alben dadurch rechtfertigt. Da jede Episode sich von der letzten unterscheidet ist ihnen das auch erfolgreich gelungen. „Sketches of Brunswick East“ ist eine erfrischende Melange aus Jazz und psychedelischem Rock, die in der heutigen Musikindustrie durch dessen Originalität und Authentizität relevant ist und von jeden Musikinteressierten gehört werden sollte.

Text: Robert Beseler

Monat: 2017/09 2017/09

Label: Flightless Records Flightless Records

Artist: King Gizzard and The Lizard Wizard King Gizzard and The Lizard Wizard