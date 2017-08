Hochschulradio Aachen e.V.

Radiot, 9. August 2017 - 11:36

Kultur



Veranstaltungstipps:

Heute abend findet im Musikbunker im Frankenberger Viertel ein Konzert statt:

Die schwedische Band Blues Pills ist im Rahmen ihrer "Lady in Gold Tour 2017" zu Gast. Los geht es um 20.30 mit einem Mix aus Blues und Rock, also kurz gesagt: Bluesrock.

Wenn ihr noch Karten kaufen wollt, dann schaut am besten bei den großen Ticketverkäufern im Internet.

Wer gerne rätselt, sollte unbedingt mal einen Escaperoom ausprobieren:

Dabei wird man in einen Raum gesperrt und muss im Rahmen einer Geschichte Hinweise finden und Rätsel lösen. In der Pontstraße gibt es seit kurzem die Möglichkeit dazu und mit ständig variierenden Geschichten gibt es immer was neues. Je nach Geschichte können zwischen 2 und 6 Spielern mitspielen.

Die Kosten hängen von der Teilnehmerzahl ab: Zwei Spieler zahlen für die Buchung eines Raumes je 35,5€, kommt man zu sechst, zahlt man nur 22,5€ pro Person.

von David Hall.