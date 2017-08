Hochschulradio Aachen e.V.

Radiot, 7. August 2017 - 14:58

Sport



Am Sonntag wird der Campus Boulevard am Campus Melaten zur Radrennstrecke:

Ab morgens um 9:40 findet dort nämlich das Campus Rennen 2017 statt. Bis in den frühen Abend treten Profis und Amateure in 6 Rennklassen gegeneinander an.

Das Hobbyrennen startet um 11 Uhr und hat noch Plätze frei:

Wenn ihr also die 30km mitmachen möchtet, dann kommt am Sonntag den 13.08.17 bis 10:30 zur Meldestelle an der Ziellinie. Die Kosten für die Teilnahme belaufen sich auf 20 €. Mitmachen kann jeder, der ein technisch einwandfreies Rennrad und einen Helm hat.

von David Hall