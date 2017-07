Hochschulradio Aachen e.V.

t.volke, 19. Juli 2017 - 10:52

Beim Lake Jump Festival am Zülpicher See kann man nicht nur, wie der Name schon vermuten lässt, mit einem Fahrrad in einen See springen, sondern auch einfach einen relaxten Tag mit Cocktails und Musik verbringen oder an der Seebühne zu House, Elektro oder Funk richtig steil gehen. Genauere Infos zum Event am 22. Juli erhaltet ihr im Interview mit Organisator Johannes.