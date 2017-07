Hochschulradio Aachen e.V.

Holger Weist, 7. Juli 2017 - 22:24

Man nehme eine Galopprennbahn am Rande von Düsseldorf wo 7000 Menschen Platz haben, drei Bühnen, die lokalen und internationalen Bands und Künstler aus den Bereichen Elektronik, Indiepop, HipHop und Weltmusik Platz bieten und würze das Ganze noch mit einer guten Prise Kunst und Design: Fertig ist das Open Source Festival! Das findet diesen Samstag, am 8.7.2017, schon im zwölften Jahr statt. Angefangen hat das Festival 2006 mit wenigen ominösen und hauptsächlich elektronischen Bands, die größtenteils aus Düsseldorf waren.

Das Open Source ist seitdem ständig gewachsen und dieses Jahr stehen Namen wie Trentemöller, The Temper Trap, Antilopen Gang, Mount Kimbie, Austra und die Sterne ganz fett auf dem Festivalplakat. Wir haben mit Philipp Maiburg, dem künstlerischen Kopf hinter dem Open Source Festival gesprochen. Hier könnte ihr nachhören was das Open Source 2017 laut Philipp so besonders macht und wer auf der Hauptbühne steht.