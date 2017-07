Hochschulradio Aachen e.V.

p.ackermann, 3. Juli 2017 - 14:55

Soul und Jazz als Fundament, darauf ein bisschen HipHop gebaut und mit etwas innovativen poppigen Klängen angestrichen - so oder so ähnlich klingt An Orchid Is Born von Sidewalk Chalk.

Die Mitglieder der Band aus Chicago spielen Keyboard, Schlagzeug, Bass, Trompete und Posaune - dazu kommt noch eine Sängerin und ein Sänger und auch ein paar befreundete Musiker haben zu dem Album beigetragen, z.B. finden sich Madison McFerrin und Chris Turner unter den Features. Mit diesem Werkzeugkasten schaffen sie es auf ihrem nun vierten Album einen sehr innovativen Sound zu bauen. Dass An Orchid Is Born dabei so rund und voll klingt liegt natürlich daran, dass alle daran beteiligten Musiker schon erfahren und offensichtlich musikverrückt sind aber bestimmt auch ein bisschen an dem Produzenten, der dafür ins Boot geholt wurde. Das war nämlich Robert “Sput” Searight, der schon für Kendrick Lamar und andere Größen gearbeitet hat. Auch das Mastering wurde von einem absoluten Profi übernommen: Brian Gardner - der hat die letzten Feinheiten schon aus Dr. Dre’s The Chronic und Speakerboxx von OutKast gekitzelt. Das ist natürlich nicht ganz billig (obwohl es schon Bekanntschaften zwischen der Band und Gardner gab), deshalb hatten Sidewalk Chalk das Album über Crowdfunding finanziert. Circa 30.000€ wurden darüber gesammelt - und die bereits geschriebene Platte konnte umgesetzt werden. Nun ist An Orchid Is Born nicht nur für die Unterstützer der Crowdfundingkampagne verfügbar, sondern für jedermann.

Nach Release steht für die Band erstmal eine riesige Tour an: von Anfang Juni bis Mitte August werden es mindestens 35 Auftritte. Leider erstmal nur in den USA und Kanada. Wir hoffen sie auch bald in Europa, am Liebsten natürlich in Aachen, begrüßen zu können!

