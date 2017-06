Hochschulradio Aachen e.V.

L.Kosanke, 6. June 2017 - 15:54

Mollige Wohnzimmeratmosphäre und Live-Musik werden immer mehr Trend. Was dahinter steckt und wo wir für euch die Lage ausgecheckt haben, erfahrt ihr im Podcast.

Noch jemand Wein? findet übrigens wieder übernächsten Dienstag, am 20. Juni, mit Gabriel Zanetti in Bielefeld statt. Wem das zu weit weg ist, in Aachen, z. B. am letzten Montag dieses Monats, am 26.Juni, im Langen Turm mit Elephants On Tape und Whale Vs Elephant.