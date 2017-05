Hochschulradio Aachen e.V.

L.Kosanke, 19. May 2017 - 12:47

"An der RWTH werden Technikstudenten sehr unterstützt, aber nicht kulturell und im Softskill-Bereich", meint BEST. Um vor lauter Differenzialgleichungen kein Kulturbanause zu werden, organisiert BEST Sommerkurse, um Europa kennenzulernen, neue Freundschaften zu schließen und sich zu vernetzen. Inwiefern die studentische Initiative Karriereevents plant und regelmäßig zur Weizenzeit läutet, erfahrt ihr im Interview.