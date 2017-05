Hochschulradio Aachen e.V.

L.Kosanke, 18. May 2017 - 22:31

'Ideen teilen, die es wert sind, geteilt zu werden' ist nicht nur der Leitspruch von TED, sondern auch von TEDx. Am 27. Mai ist es auch wieder an der RWTH Aachen soweit. Unter dem Titel 'The Art of Progress' organisiert die studentische Initiative einen eintägigen Kongress zu neusten wissenschaftlichen Theorien und Errungenschaften. Weitere Informationen gibt es im Podcast.