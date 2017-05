Hochschulradio Aachen e.V.

k.zhou, 1. May 2017 - 14:18

"Melodies", "Curiosities" und zuletzt "Harmonies" sind die Namen der Alben des neuseeländischen Produzenten Lord Echo. Alle drei sind hochqualitativer Mischmasch aus HipHop, Reggae, Dub und Disco - eben so ziemlich allem was die Ohren so richtig schmeichelt. Aber Harmonies steht da als das bisher wohl schönste Gesamtwerk, was es zu unserer Platte des Monats werden lässt.

Der Entstehungsprozess des Albums fand überwiegend in einem extra dafür von Lord Echo eingerichteten Tonstudio weit außerhalb jeglicher Städte statt: "I lived alone out there for 3 years. It really was very odd. Of course I went completely nuts. (…) I’m glad it’s over."

Nach Durchdrehen hört sich Harmonies ganz und gar nicht an, sondern jeder Track lädt zum Mitwippen, Augenschließen und Loslassen ein.

"Relax, get high, it's essential elevation" heißt es da in "The Sweetest Meditation", einer der ganzen 4 Tracks, in der Mara TKs beruhigende Stimme zu hören ist. Weiterer Gesang auf dem Album kommt von Lisa Tomlins und Toby Laing.

In "I Love Music" hört man: "I love music, any kind of music. Just as long as it's groovy."

Das unterschreiben wir so gerne.

Text von Pascal Ackermann

