Hochschulradio Aachen e.V.

thiemo.rudolph, 3. May 2017 - 14:20

Am 27.4. fand in den Räumen der RWTH eine Podiumsdiskussion zu der Landtagswahl 2017 in NRW statt.

Einer der Gäste war AfD-Politiker Marcus Pretzell.

Das Studierendenparlament der RWTH nahm dies zum Anlass, um folgende Aufforderung zu verfassen:

"Die Hochschule wird aufgefordert, Rechtspopulist*innen in ihren Räumlichkeiten keine Bühne zu bieten."

Ist es richtig, die Diskussion mit Menschen, extremer Gesinnung zu verweigern?

Nein, sagt Thiemo Rudolph in seinem Kommentar.