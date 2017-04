Hochschulradio Aachen e.V.

L.Kosanke, 21. April 2017 - 16:11

Luftballons, Redebeiträge und zum Abschluss jeder 'Pulse of Europe'-Veranstaltung ist es vielen eine Ode an die Freude, die Europahymne anzustimmen. "Wir fragen uns jedoch, ob ein einfaches 'Für die EU' die richtige Antwort auf die aktuelle Krise sein kann", lautet es in einem offenen Brief der Linken zu den Zielen der Sonntagsdemonstrationen.