Hochschulradio Aachen e.V.

Radiot, 20. April 2017 - 13:41

Im Fußball werden Ultras und Hooligans zwar oft in einen Topf geworfen, außer der Liebe zum Verein haben die Hooligans allerdings nicht viel mit den Ultragruppierungen gemein. Hooligans treten nicht bei den Choreographien im Stadion in Erscheinung, sondern verarbreden sich abseits des Stadions zu Kämpfen. In seinem Debütroman "Hool" beschreibt der Autor Philipp Winkler das Leben des Hooligans Heiko Kolbe. Ingo Eisenbeiß aus unserer Fankultur-Redaktion hat das Buch gelesen. Was er davon hält, erfahrt ihr im Podcast.