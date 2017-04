Hochschulradio Aachen e.V.

L.Kosanke, 1. April 2017 - 10:29

In den Semesterferien wollen wir vor allem eins, so viel Sonne tanken wie möglich. Eigentlich sollten wir aber auch unsere Sprach- oder Fachkenntnisse vertiefen. Es geht aber auch zusammen, nämlich durch die Teilnahme an Sommerschulen im Süden. Eine davon findet sich an der israelischen Ben-Gurion-Universität in der Wüstenhauptstadt Beer Sheva. Mehr dazu erfahrt ihr in unserem Interview mit Maria Abel, einer ehemaligen Teilnehmerin und derzeitigen Mitorganisatorin des Sommerprogramms.