Hochschulradio Aachen e.V.

S.Kuester, 13. März 2017 - 14:28

Kultur

Servicekraft beim LaserGame Aachen

Die Lasertag-Arena in der Jülicher Str. Sucht lernwillige, serviceorientierte Studierende mit gepflegtem, sportlichem Aussehen, am besten mit Serviceerfahrung, zur Erweiterung ihres Teams. Aufgrund des Kundenkontakts werden sehr gute Deutschkenntnisse vorausgesetzt. Die Dienstzeiten sind flexibel, vor allem abends und am Wochenende und daher gut mit dem Studium vereinbar. Und: Du darfst umsonst spielen ;-)

Bewerbung mit einem kurzen Lebenslauf und Bild per Email.

E-Mail: info [at] lasergame-aachen [dot] de

Quelle

Interviewer vor Wahllokalen in Nordrhein-Westfalen

Der Forschungsgruppe Wahlen e.V. sorgt im Auftrag des ZDF für die Prognose des Wahlergebnisses der Landtagswahl am 14.5.2017 um 18:00 Uhr und sucht zu diesem Zweck Interviewer/-innen auf Honorarbasis, die in einem vorgegebenen Wahllokal von 8:00 - 18:00 Uhr eine Wählerbefragung durchführen. Voraussetzung sind der Besitz eines Handys, Kfz, sowie die Teilnahme an einer ca. zweistündigen Schulung, die ebenfalls entlohnt wird. Die Schulung findet am 12. oder 13.5. in einer größeren Stadt in Wohnortnähe statt.

Tel: 0621/1233-444

Quelle