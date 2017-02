Hochschulradio Aachen e.V.

L.Kosanke, 20. Februar 2017 - 13:44

Studentische Hilfskraft für den Lehrstuhl für Gebäude- und Raumklimatechnik

Der Lehrstuhl für Gebäude- und Raumklimatechnik sucht eine studentische Hilfskraft zur Unterstützung der Entwicklung von Simulationsmodellen, die Gebäude auf Einsparpotentiale untersuchen. Gute Kenntnisse in Dymola/Modelica und/oder objektorientierter Programmierung sowie in Wärme- und Stoffübertragung und Thermodynamik sind von Vorteil. Bewerbungen bis 15. März an Sebastian Stinner.

E-Mail: sstinner [at] eonerc [dot] rwth-aachen [dot] de

Tel.: +49 2 41 80 - 4 97 98

Studentische Hilfskraft für Institut für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin

Das Institut für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin sucht eine studentische Hilfskraft, die bei der Gestaltung und Koordination einer interdisziplinären Ringvorlesung mitwirkt. Bewerber sollten Medizin oder Geisteswissenschaften studieren, gerne recherchieren und im Team arbeiten. Die Stelle ist befristet bis zum 30. September mit 9 Stunden pro Woche. Bewerbungen bis 03. März an Susanne Wenzler oder PD Dr. Walter Bruchhausen.

E-Mail: gte-med-sekr [at] ukaachen [dot] de oder wbruchhausen [at] ukaachen [dot] de

Tel.: +49 241 80-88095 oder +49 241 80-85611

Assistenz für das Institut für Unternehmenskybernetik

Das Institut für Unternehmenskybernetik sucht Assistenz im Projektmanagement für Forschungsprojekte. Die Zeiteinteilung ist flexibel. Bewerber sollten geisteswissenschaftliche oder betriebswirtschaftliche Aspekte im Studium behandelt haben, gutes Ausdrucksvermögen in Deutsch/Englisch mitbringen und sicher im Umgang mit MS-Anwendungen sein. Die Arbeitszeit beträgt 19 Stunden pro Woche. Bewerbungen bis 31. März an Stephan Printz.

E-Mail: stephan.printz [at] ifu [dot] rwth-aachen [dot] de

Tel.: +49 241 80-91184

Studentische Hilfskraft für das Institut für Unternehmenskybernetik

Das Institut für Unternehmenskybernetik sucht eine studentische Hilfskraft zur Pflege der Online-Präsenz – vor allem in Hinblick auf das Online-Marketing. Bewerber sollten geisteswissenschaftliche oder betriebswirtschaftliche Studienschwerpunkte und sehr gute Kenntnisse in Deutsch, Englisch und mit Word Press haben. Eine langfristige Beschäftigung mit 19 Stunden pro Woche ist gewünscht. Bewerbungen an Sarah Güsken.

E-Mail: sarah.guesken [at] ifu [dot] rwth-aachen [dot] de

Tel.: +49 241 80-91189

