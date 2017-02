Hochschulradio Aachen e.V.

S.Kuester, 13. Februar 2017 - 14:37

Kultur

Teilzeitkraft für Datenpflege gesucht





Das FIR an der RWTH such eine Bürokraft mit 19h/Woche zur Erfassung und Pflege der

Adressdatenbank, anhand des Programms Cobra AdressPlus. Voraussetzung hierfür sind

ausgezeichnete Deutschkenntnisse, Umgang mit den Office Programmen, sowie

Englischkenntnisse.

Bewerbung mit kurzem Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnissen sind in digitaler Form an

birgit.Merx [at] fir [dot] rwth-aachen [dot] de zu richten.





Pressearbeit in der Wissenschaftskommunikation





Das Frauenhoferinstitut sucht einen Hiwi, 19h/Woche für die Gruppe Kommunikation. Zu den

Aufgaben gehört unteranderem das Veröffentlichen von Pressemeldungen auf verschiedenen

Kanälen, die Pflege und Erweiterung der Pressedatenbank, Pflege der Presseclips über ein

Monitoring Portal, inhaltliche Recherchearbeit und leichte redaktionelle Tätigkeiten.

Voraussetzung ist ein Studium der Geisteswissenschaften mit ausgeprägter technischer Affinität,

der Technik-Kommunikation oder eines MINT Faches. Außerdem die Erfahrung mit der Pflege von

Internetseiten, sehr gute Kenntnisse in verscheidenen Office Programmen, kommunikations- un

textsicherheit in deutsch und englisch, sowie Engagement und Eigenverantwortlichkeit.

Bewerbungen sind bis zum 28. Februar per Mail an petra.nolis [at] ilt [dot] frauenhofer [dot] de zu richten.







