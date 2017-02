Hochschulradio Aachen e.V.

S.Kuester, 9. Februar 2017 - 18:45

Kultur

AStA der RWTH sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine*n

Projektleiter*in für die BAföG-Beratung





Hauptaufgabe ist die Beratung von Studis zu BAföG-Themen. Außerdem sind

unter anderem gute Deutschkenntnisse, Selbstständigkeit und

Zuverlässigkeit gefragt.

Als Gegenleistung bietet der AStA, neben der Stimmberechtigung auf den

wöchentlichen Sitzungen, eine finanzielle Aufwandsentschädigung an.

Bewerbungen sollen bitte bis zum 28. Februar an

soziales [at] asta [dot] rwth-aachen [dot] de geschickt werden.





Quelle









Die Werbeagentur „soonexx“ hat einen Job auf Minijobbasis oder in Teilzeit

zu vergeben





Die Aufgabe des Jobs ist es, die Kunden der Firma zu betreuen – dazu

müssen bspw. Anzeigentexte auf Google erstellt oder Facebooksposts

veröffentlicht werden.

Das Unternehmen selbst hat seinen Sitz auf der Theaterstraße.

Kontakt:

Nasser Ahmadi,

Tel.: 0241 927 89 88 6

service [at] soonexx [dot] com

Bitte im Telefonat oder der eMail "Bewerbung für Backoffice" angeben.







Quelle









Es sind drei Stellen als studentische Aushilfe beim Gastronomiebetrieb der

Uniklinik Aachen zu vergeben





Der Betreiber, DHP Gastronomie GmbH, sucht engagierte Mitarbeiter, die

nicht zwangsläufig Vorerfahrungen in der Gastronomie haben müssen. Die

Arbeitszeiten sind zwischen 6.30 und 22 Uhr und 2 bis 3 mal die Woche.

Kontakt: marco.bovens [at] gruen-uka [dot] de





Quelle





Das Institut für Kraftfahrzeuge sucht ab sofort eine studentische Hilfskraft zur

Betreuung und Pflege von Webseiten





Voraussetzungen sind, neben dem Studierendenstatus, unter anderem sehr

gute Kenntnisse mit dem Content Management System Joomla!, sowie gute

Programmierkenntnisse.

Die Arbeitszeiten sind flexibel – auch besteht eine langfristige

Beschäftigungsmöglichkeit.

Kontakt: Martin Dietze

+49 241 80 25593

dietze [at] ika [dot] rwth-aachen [dot] de





Quelle









Eine studentische Hilfskraft sucht das Institut für Arbeitswissenschaft für ihre

Abteilung „ Bildung und technische Berufe“





Wer sich bewirbt, sollte in Ingenieurwesen oder Lehramt für berufsbildende

Schulen studieren und erste Kenntnisse im Bereich Produktionsorganisation

und -Management besitzen.

Die Arbeitszeiten sind flexibel bei 8 bis 12 Stunden pro Woche.

Kontakt: Clarissa Schmitz / M.A. Prof. Dr. Martin Frenz

c.schmitz [at] iaw [dot] rwth-aachen [dot] de / m.frenz [at] iaw [dot] rwth-aachen [dot] de

Tel: +49 241 80 99482 / Tel: +49 241 80 99480





Quelle