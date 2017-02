Hochschulradio Aachen e.V.

Radiot, 1. Februar 2017 - 13:32

Nach dem etwas leeren Konzert der Max Graef Band im Musikbunker im Juli 2016, versicherte Max in einem Interview mit mir und einem Kollegen aus der Musikredaktion, die Band hätte die Arbeit an einem neuen Album aufgenommen. Wie versprochen, aber unter einem anderen Namen, lieferten die fünf Berliner Mitte Januar das Album „Torben Unit“, veröffentlicht auf dem von Max Graef, Glenn Astro, und Delfonic gegründeten Label „Money Sex Records“.

Die Max Graef Band heißt jetzt Torben Unit, doch die Besetzung bleibt die Gleiche: Kickflip Mike an den Drums, Valentin Handrick am Keyboard, Luds bringt die Effects und bedient den Sampler, Alex Seidel die Synth-Sounds sowie die Klarinette. Max selber spielt den Bass. Genauso wie auf der ersten Platte ist Max‘ Vater Gerry Franke als Gast auf der Gitarre zu hören.

Seit deren Debüt-Album „Dog“ hat sich neben dem Namen auch musikalisch vieles verändert. Die Musik ist psychedelischer geworden: Was vorher noch Jazz war, ähnelt jetzt dem Free Jazz. Typisch für das letztgenannte Genre ist die Loslösung von jeglicher Tonalität, die an wiederkehrenden Stellen zu hören ist. Diese Atonalität verleiht dem Album ein gewisses Gefühl an Freiheit: Man ist nicht mehr an sozial akzeptierten musikalischen Regeln gebunden. Es sind viele experimentelle Passagen mit Geräuschen, oder wie man es aus dem Englischem kennt „Noise“, zu hören, die manchmal außerirdisch oder gar intergalaktisch klingen (siehe „Staatlich Finanzierte Kriminalität“). Dadurch wirkt der Sound generell radikaler und anders.

Den Stellenwert, den Funk vorher hatte, hat jetzt das Genre des Krautrock eingenommen. Groovige, funkige Stellen sind durch leicht verzerrten Gitarren-Riffs ersetzt worden. Durch diesen Genrewechsel ist die Platte improvisationsfreudiger sowie gitarrenlastiger geworden, was für den Krautrock typisch ist. Auch nennenswert ist die Länge mancher Tracks, die zum Teil über 10 Minuten gehen, wie es bei „Karawane“ oder „Endzeit“ der Fall ist. Losgelöst von konventionellen Liedstrukturen, ermöglicht sie eine größere musikalische Entfaltung und lässt Platz für Improvisation.

Die Musik ist insgesamt anspruchsvoller geworden: komplexere Rhythmen, verzerrterer Sound und mehr Improvisation. Sie hat gegenüber „Dog“ an Substanz gewonnen, was bei mehrfachem Hören ans Licht kommt. Es ist ein Album bei dem man erst nach einer Weile warm wird, aber wäre Musik sonst nicht eintönig und langweilig?

Text: Robert Beseler

