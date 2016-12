Sabine Lebek, 23. Dezember 2016 - 15:41

In unserer Weihnachtssondersendung haben wir euch heute auf die anstehenden Weihnachtstage vorbereitet. Unter anderem gab es bei uns Rezpttipps zu Weihanchten, Tipps für ein Last Minute Geschenk oder auch Umfragen zum Alkoholgehalt auf dem Glühwein. Was es sonst noch so gab, hört ihr hier.