Holger Weist, 16. Dezember 2016 - 19:38

Musik

Heute im OPEN TURNTABLE Musikgenres, die in letzter Zeit nicht mehr so oft zu hören waren: Indie, Britpop und Gitarre! Im Studio und an den Turntables sind Joebreaker (Sportsmen Bar, Morning Glory), Nobbi (Rokko Club, 120 Minuten Party) und Stephan Kochs.