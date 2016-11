Hochschulradio Aachen e.V.

Sabine Lebek, 29. November 2016 - 12:52

Auch diesen Dienstag hatten wir viele kulturelle Inhalte in unserer Sendung. Arthur Staerk war zu Gast und hat uns etwas über das Weihnachtskonzert der Bigband Nütheim-Schleckheim erzählt, das am 18. Dezember im Franz in Aachen stattfindet und wir euch den Film "Ferne Söhne" vom Aachener Regisseur Andres Rump vorgestellt. Außerdem haben wir ein Blick in das Buch "Couchsurfing im Iran - Meine Reis ehinter verschlossenen Türen" geworfen und euch Tickets für die Punkband "Terrorgruppe" am Samstag im Musikbunker geschenkt.