Hochschulradio Aachen e.V.

Sabine Lebek, 8. November 2016 - 13:06

Heute Morgen gab es wieder eine bunte Mischung in unserer Kulturssendung. Magarethe Grad war zu Gast und hat uns etwas zur freundschaflichen Flüchtlingshilfe namens "Start with a Friend" erzählt. Außerdem haben wir über die Folk Band The Mañana People berichtet und über die Wahlen in den USA.