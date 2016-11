Hochschulradio Aachen e.V.

Sabine Lebek, 2. November 2016 - 10:53

Gestern waren Walter White, J.D., Meredith Grey und viele andere bekannte Seriencharaktere bei uns Thema. Es ging um Serien im KinoClash. Wir haben ein paar Hörproben und auch ein paar Tipps für euch.

Serientipps aus der Redaktion:

- Friends (1994)

- Game of Thrones (2011)

- The Walking Dead (2010)

- Dexter (2006)

- Orange is the New Black (2013)

- Sherlock (2010)