Hochschulradio Aachen e.V.

Sabine Lebek, 1. November 2016 - 12:53

Nächsten Dienstag, also am 08. November 2016, findet im Theater Aachen das Live-Hörspiel "Ready for Boarding" statt. In Zusammenarbeit von Amnesty Aachen und dem Brachland Ensemble wird es nun im Theater Aachen präsentiert. Das Live-Hörspiel basiert auf dem offziellen Bericht über das Internierungs- und Verhörprogramm der CIA von 2014 und beschäftigt sich mit Bürger- und Menschenrechten.