Hochschulradio Aachen e.V.

7. Oktober 2016 - 22:06

Das Institut für medizinische Psychologie und medizinische Soziologie sucht Probanden; diese bekommen am PC eine Aufgabe zur Handlungskontrolle gestellt, bei der Ihre Reaktionszeiten erfasst werden soll.

Die Untersuchung dauert 1,5 Stunden, Teilnahmevoraussetzungen sind keine körperlichen oder psychischen Erkrankungen.

Das gewünschte Alter beträgt 18 bis 30 Jahre.

Das Experiment findet statt im: Institut für Medizinische Psychologische und Medizinische Soziologie Pauwelsstraße 19 Für Teilnahme gibt es 15€.

Kontakt: rloevenich [at] ukaachen [dot] de - 0241-803185870

Das Unternehmen TB-Traxler GmbH sucht ab sofort für ihren Standort in Oberforstbach studentische Mitarbeiter mit Programmiererfahrung.

Die Aufgaben:

Softwareentwicklung / Programmierung

Frontendentwicklung

Forschungs- und Entwicklungsprojektmitarbeit

Datenauswertungen aus dem Industrie-/Verkehrsbereich

Die Voraussetzungen:

Studium der Informatik/Elektrotechnik o.ä.

Gute C++ Kenntnisse

Interesse an der Umsetzung innovativer Methoden

Hohe Motivation und eine schnelle Auffassungsgabe

Von Vorteil sind Interesse oder Kenntnisse in:

Bildverarbeitung & digitale Signalverarbeitung

Künstliche Intelligenz

Videotechnik & Netzwerktechnik

Bewerbungsunterlagen sind an folgende E-Mail-Adresse zu senden: mbommes [at] tb-traxler [dot] at

Einkauf- und Computerhilfe

Es wird eine Person gesucht, die den Umgang mit einem neu erworbenen Mac erläutern kann. Zudem ist die Unterstützung beim Einkauf gefragt. Hierzu ist ein Führerschein vonnöten; ein Auto ist vorhanden.

Der Stundenlohn beträgt 10€.

Kontakt bei Frau Dickmann: 0170835991

Die Forschungsgruppe „Didaktik in den MINT-Wissenschaften“ such studentische Mitarbeiter

Das Zentrum für Lern- und Wissensmanagement (ZLW) befasst sich im Kybernetik-Cluster IMA/ZLW & IfU mit den Gebieten Innovations-, Organisations-, Lern- und Wissensmanagement.

Im Rahmen verschiedener Projekte und Studien wird untersucht, wie sich das Lernen und Lehren in Schule und Hochschule zukünftig erfolgreich gestalten lassen und wie Lernende und Lehrende optimal unterstützt und beraten werden.

Man sollte dafür eingeschriebene/r Student/in (Bachelor/Master) egal welcher Fachrichtung sein und Interesse an interdisziplinärer Zusammenarbeit zeigen. Sehr gute Kenntnisse in MS-Office und in Deutsch und Englisch sind Voraussetzung. Ebenso ist Eigeninitiative, selbstverantwortliches Arbeiten, Organisationstalent und Motivation vonnöten.

Die Aufgabe umfasst die Unterstützung in der Projektarbeit und der Erstellung von Publikationen und Vorträgen sowie die Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen und Co-Moderation von Seminaren.

Die Stelle ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt zu besetzen und zunächst befristet auf 3 Monate. Eine Verlängerung ist bei positiver Arbeitsleistung ist gerne möglich.

Die regelmäßige Wochenarbeitszeit beträgt 12-19 Stunden

Kontakt: Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte an IMA/ZLW der RWTH Aachen Freya Willicks M.A. Dennewartstraße 27 52068 Aachen

Gerne auch per E-Mail an freya.willicks [at] ima-zlw-ifu [dot] rwth-aachen [dot] de

Scuderia Jansen sucht Studentische Hilfskräfte auf 450 €-Basis

Für den Empfang in zwei Niederlassungen des Autohauses (Zieglerstraße und Neuenhofstraße) werden zwei Mitarbeiter gesucht, die die Arbeitszeiten Montags bis Freitags 16.30 h bis 18.30 h abdecken und noch weitere zwei Mitarbeiter für jeden Samstag von 09.00 h bis 14.00 h.

Aufgabenbereich:

Kundenempfang

Bedienung der Telefonzentrale / Kasse

einfache administrative Tätigkeiten

Für diesen Aufgabenbereich bringen Sie mit:

Gutes sprachliches Ausdrucksvermögen

Kommunikationsstärke

Teamfähigkeit und Interesse an Kraftfahrzeugen der Marken Fiat, Abarth, Alfa Romeo und Jeep

Strukturierte und gewissenhafte Arbeitsweise

Deutsche und Englische Sprachkenntnisse, gerne auch Französisch

Gepflegtes Erscheinungsbild (Business Casual)

Kontakt: Kurz-Bewerbung per E-Mail an u.jansen [at] scuderia-jansen [dot] de und nennt euren frühesten Einsatzbeginn.

Scuderia Jansen GmbH & Co. KG Zieglerstr. 3-7 52080 Aachen Tel. 0241 56835-130

Es wird eine Reinigungskraft (weiblich) gesucht

Eine verlässliche Reinigungshilfe, alle 14 Tage für 3 Stunden am Vormittag (möglichst am Donnerstag oder am Freitag von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr) für eine Grundreinigung in einem privaten Familienhaushalt in Aachen-Süd wird gesucht.

Das Gehalt beträgt 10,- € pro Stunde.

Kontakt: Reinigungs [at] gmx-topmail [dot] de