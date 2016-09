Hochschulradio Aachen e.V.

Hannah Seidel, 23. September 2016 - 13:25

Das September Special liegt leider schon hinter uns. Es waren Tage voller Freude und vor allem Musik, viel Musik. Wir haben zusammen mit dem Musikbunker und dem AStA der RWTH die Bühne am Kármán Auditorium mit Künstlern wie Gato Preto, Yakumo Orchestra oder FloFilz gefüllt. Damit das Wochenende nicht so schnell in Vergessenheit gerät und ihr schon Vorfreude für’s (hoffentlich) nächste Jahr bekommt, hört ihr hier unsere Podcasts zum September Special.

Text: Robert Beseler